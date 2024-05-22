В Омске могут ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В четверг, 23 мая, состоится заседание Заксобрания Омской области, где рассмотрят законопроект об ограничении продажи алкоголя. В регионе собираются ввести запрет на продажу спиртных напитков в магазинах, которые располагаются в жилых домах.
Если проект одобрят, то он может быть принят уже в июле, а действовать начнёт весной 2025 года. Тогда в Омской области введут ограничения на время, условия и места продажи алкогольной продукции.
Ранее стало известно, что в регионе собираются ввести полный запрет на продажу алкоголя по Всероссийский день трезвости, который проходит 11 сентября. Как указано в пояснительной записке, такой документ разработан для «снижения объёма потребления населением Омской области алкоголя и количества фактов нарушения общественного порядка». Законопроект также рассмотрят 23 мая на заседании.
«На основании решения антинаркотической комиссии Омской области (согласно протоколу заседания указанного координационного органа от 13 декабря 2023 года) проектом закона предлагается ввести на территории Омской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 10 часов до 22 часов по местному времени во Всероссийский день трезвости (11 сентября)», — написано в пояснительной записке.