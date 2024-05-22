Названы претенденты на звание почетного гражданина Калининграда

Имена пяти претендентов на звание почетного гражданина города Калининграда 2024 года озвучили 22 мая на заседании горсовета депутатов.
Почетное звание могут получить: первый глава администрации Калининграда Виталий Шипов, глава областного Заксобрания Андрей Кропоткин, ректор КГТУ Владимир Волкогон, митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, промышленник Эдуард Малышев.
Голосование состоится на очередной заседании. Отметим, депутаты могут выбрать как одного, так и нескольких граждан.
Чествование почетных калининградцев состоится в рамках празднования Дня города уже летом.