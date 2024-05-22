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Названы претенденты на звание почетного гражданина Калининграда

В списке пять человек, среди которых есть священник и ректор.

Имена пяти претендентов на звание почетного гражданина города Калининграда 2024 года озвучили 22 мая на заседании горсовета депутатов.

Почетное звание могут получить: первый глава администрации Калининграда Виталий Шипов, глава областного Заксобрания Андрей Кропоткин, ректор КГТУ Владимир Волкогон, митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, промышленник Эдуард Малышев.

Голосование состоится на очередной заседании. Отметим, депутаты могут выбрать как одного, так и нескольких граждан.

Чествование почетных калининградцев состоится в рамках празднования Дня города уже летом.