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СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения музыканту и продюсеру Юрию Бардашу по четырем статьям уголовного кодекса.

Источник: Юрий Бардаш

Бардаш является основателем групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов. В январе стало известно, что он получил российское гражданство. Его PR-менеджер Виктория Разумова рассказала ТАСС, что паспорт Бардаш получил в Луганске, на своей малой Родине.

Согласно сообщению в Telegram-канале СБУ, музыканту предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий РФ.

В спецслужбе утверждают, что Бардаш призывает к захвату Киева и Харькова, распространяет антиукраинские заявления в своем Telegram-канале и в эфирах шоу. В СБУ расценивают это как «информационно-подрывную деятельность» в пользу РФ.

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