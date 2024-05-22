СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу

Бардаш является основателем групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов. В январе стало известно, что он получил российское гражданство. Его PR-менеджер Виктория Разумова рассказала ТАСС, что паспорт Бардаш получил в Луганске, на своей малой Родине.
Согласно сообщению в Telegram-канале СБУ, музыканту предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий РФ.
В спецслужбе утверждают, что Бардаш призывает к захвату Киева и Харькова, распространяет антиукраинские заявления в своем Telegram-канале и в эфирах шоу. В СБУ расценивают это как «информационно-подрывную деятельность» в пользу РФ.