В Воронеже по поручению мэра досрочно открыли движение по проезду Разумова

Раньше запланированного удалось открыть проезд Разумова в Левобережном районе для движения автотранспорта. Этой новостью поделился 22 мая мэр Вадим Кстенин в своем официальном телеграм-канале.
Он пояснил, что выключение магистралей из городской транспортной системы на время ремонта неизбежно вызывает неудобства для горожан.
— Поэтому дал указание скорректировать планы по замене покрытия проезда Разумова. Движение там удалось открыть раньше запланированного: предполагалось, что перекрытие будет действовать до 10 июня, — подчеркнул градоначальник.
И добавил, что сегодня на участке нанесли временную дорожную разметку, а ранее сняли старый асфальт и сделали выравнивающий слой. Затем нужно будет уложить верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Но эти работы будут вестись ночью.
— Прошу водителей в период их выполнения быть аккуратными и внимательными, по возможности заранее выбирать пути объезда.
Также он пояснил, что сейчас специалисты ведут сплошную замену асфальта на улицах Краснознаменная и Матросова, а также стартовало фрезерование на Солнечной.
— Завершающей станет улица 20-летия Октября. Поскольку это магистральные направления с высокой проходимостью транспорта, поручил также бросить все силы на скорейшее завершение работ. Затем сосредоточимся уже на частном секторе, будем набирать более активные темпы, — подытожил Вадим Кстенин.