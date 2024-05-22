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В Воронеже по поручению мэра досрочно открыли движение по проезду Разумова

Он был закрыт для движения с 10 мая.

Источник: Комсомольская правда

Раньше запланированного удалось открыть проезд Разумова в Левобережном районе для движения автотранспорта. Этой новостью поделился 22 мая мэр Вадим Кстенин в своем официальном телеграм-канале.

Он пояснил, что выключение магистралей из городской транспортной системы на время ремонта неизбежно вызывает неудобства для горожан.

— Поэтому дал указание скорректировать планы по замене покрытия проезда Разумова. Движение там удалось открыть раньше запланированного: предполагалось, что перекрытие будет действовать до 10 июня, — подчеркнул градоначальник.

И добавил, что сегодня на участке нанесли временную дорожную разметку, а ранее сняли старый асфальт и сделали выравнивающий слой. Затем нужно будет уложить верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Но эти работы будут вестись ночью.

— Прошу водителей в период их выполнения быть аккуратными и внимательными, по возможности заранее выбирать пути объезда.

сказал Вадим Кстенин

Также он пояснил, что сейчас специалисты ведут сплошную замену асфальта на улицах Краснознаменная и Матросова, а также стартовало фрезерование на Солнечной.

— Завершающей станет улица 20-летия Октября. Поскольку это магистральные направления с высокой проходимостью транспорта, поручил также бросить все силы на скорейшее завершение работ. Затем сосредоточимся уже на частном секторе, будем набирать более активные темпы, — подытожил Вадим Кстенин.