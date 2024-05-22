В Воронеже по поручению мэра досрочно открыли движение по проезду Разумова

И добавил, что сегодня на участке нанесли временную дорожную разметку, а ранее сняли старый асфальт и сделали выравнивающий слой. Затем нужно будет уложить верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Но эти работы будут вестись ночью.