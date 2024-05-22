В Евпатории начали подавать воду в жилые дома

На данный момент из кранов идет вода, которая не пригодна для питья и приготовления пищи, подчеркнул глава Крыма. Доставка питьевой воды будет продолжена до тех пор, пока качество воды из крана не улучшится. Для этого задействовано 27 единиц техники, сообщил политик.