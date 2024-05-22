В Евпатории начали подавать воду в жилые дома

Ситуация с водоснабжением в Евпатории стабилизируется сегодня в течение дня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Сотрудники компании «Вода Крыма» заполнили резервуары и активировали насосные станции. Подача воды в многоквартирные дома началась, сообщил политик.
На данный момент из кранов идет вода, которая не пригодна для питья и приготовления пищи, подчеркнул глава Крыма. Доставка питьевой воды будет продолжена до тех пор, пока качество воды из крана не улучшится. Для этого задействовано 27 единиц техники, сообщил политик.
Порыв водовода произошел из-за необходимости проведения ремонтных работ в связи со строительством новой линии на участке магистрального трубопровода, заключил Сергей Аксенов.