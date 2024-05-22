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Снег прогнозируют синоптики в Казахстане

В ближайшие три дня ненастная погода на большей части республики сохраняется. Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Baigenews

«24−25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, временами сильные осадки. Лишь в отдельные дни в западных и южных регионах под влиянием высокого давления прогнозируется прекращение дождей».

говорится в сообщении Казгидромет.

С вторжением области высокого давления из районов Скандинавского полуострова в западных, северных и северо-западных регионах республики в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до 3 градусов, в дневные часы в северных и северо-западных регионах ожидается понижение до 5−13 тепла.

Между тем, на юге, юго-востоке Казахстана юго-западные потоки обусловят повышение температуры до 20−30 тепла.