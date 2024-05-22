В Перми на бесплатные земельные участки претендуют 13 участников СВО

Заявители вправе отказаться от жеребьёвки, если им не подходят предлагаемые земельные участки, подав заявление об отказе до 4 июня в городской департамент социальной политики. Участники и члены их семей, отказавшиеся от участия в жеребьевке, сохранят очередность в реестре и смогут участвовать в следующих процедурах распределения земельных участков. Если заявитель дважды отказался от жеребьевки или от участка, то ему присвоят новый порядковый номер в конце очереди.