В Перми на бесплатные земельные участки претендуют 13 участников СВО

В Перми 10 июня пройдет жеребьевка по распределению бесплатных земельных участков среди участников СВО. На землю площадью от 585 до 665 кв. метров в Орджоникидзевском районе города претендуют 13 заявителей, внесенных в реестр.
Для распределения городские власти предоставили 23 земельных участка в микрорайоне Верхнее Васильево. в микрорайоне Верхнее Васильево. Участки предназначены для индивидуального жилищного строительства. Есть техническая возможность подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения.
Заявители вправе отказаться от жеребьёвки, если им не подходят предлагаемые земельные участки, подав заявление об отказе до 4 июня в городской департамент социальной политики. Участники и члены их семей, отказавшиеся от участия в жеребьевке, сохранят очередность в реестре и смогут участвовать в следующих процедурах распределения земельных участков. Если заявитель дважды отказался от жеребьевки или от участка, то ему присвоят новый порядковый номер в конце очереди.
После жеребьевки специалисты департамента земельных отношений самостоятельно направят документы в Росреестр для регистрации права собственности, а затем выдадут документы на землю заявителям.
В Пермском крае приняли законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков героям спецоперации и их семьям. Законодательная инициатива станет дополнительной поддержкой военнослужащим и их родственникам.