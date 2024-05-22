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В Перми на бесплатные земельные участки претендуют 13 участников СВО

Распределение 23 участков земли в Орджоникидзевском районе города пройдет 10 июня.

Источник: Екатерина Романова

В Перми 10 июня пройдет жеребьевка по распределению бесплатных земельных участков среди участников СВО. На землю площадью от 585 до 665 кв. метров в Орджоникидзевском районе города претендуют 13 заявителей, внесенных в реестр.

Для распределения городские власти предоставили 23 земельных участка в микрорайоне Верхнее Васильево. в микрорайоне Верхнее Васильево. Участки предназначены для индивидуального жилищного строительства. Есть техническая возможность подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения.

Заявители вправе отказаться от жеребьёвки, если им не подходят предлагаемые земельные участки, подав заявление об отказе до 4 июня в городской департамент социальной политики. Участники и члены их семей, отказавшиеся от участия в жеребьевке, сохранят очередность в реестре и смогут участвовать в следующих процедурах распределения земельных участков. Если заявитель дважды отказался от жеребьевки или от участка, то ему присвоят новый порядковый номер в конце очереди.

После жеребьевки специалисты департамента земельных отношений самостоятельно направят документы в Росреестр для регистрации права собственности, а затем выдадут документы на землю заявителям.

В Пермском крае приняли законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков героям спецоперации и их семьям. Законодательная инициатива станет дополнительной поддержкой военнослужащим и их родственникам.

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