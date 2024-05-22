На Левобережье Омска временно закроют для проезда несколько улиц

Как сообщили в среду, 22 мая 2024 года, в департаменте общественной безопасности Омска. в указанное время здесь пройдет семейно-спортивное мероприятие «Зеленый Марафон».
Так, с 9 до 14 часов для проезда будут закрыты:
— улица Лукашевича (дублер) на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (Лукашевича, 33) и спорткомплексом «Арена» (Лукашевича, 35);
— проезд между гипермаркетом «Лента» (улица Лукашевича, дом 33) и «Ареной» (Лукашевича, 35);
— проезд между «Ареной» (Лукашевича, 35) и гипермаркетом «DNS-Технопоит АРЕНА» (Лукашевича, 37) до улицы Б. Г. Шаронова;
— улица Б. Г. Шаронова на участке от дороги, ведущей к строению, расположенному на улице Лукашевича, 22, до второго съезда ведущего на парковку, расположенную вдоль улицы Б. Г. Шаронова.
Кроме того, с 6 до 14 часов в местах проведения соревнований, а также на парковочных местах вдоль улицы Лукашевича (дублер) напротив центрального входа в спорткомплекс «Арена» и парковочных местах вдоль улицы Б. Г. Шаронова будет запрещена парковка всех видов транспорта.
На указанном участке улично-дорожной сети во время проведения мероприятия изменятся Маршруты движения пассажирского транспорта на указанном участке на время мероприятия также изменятся.
Автолюбителям предлагается объезжать перекрытые участки по улицам Лукашевича, Крупской, Перелета.