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На Левобережье Омска временно закроют для проезда несколько улиц

В Омске в день защиты детей, субботу, 1 июня 2024 года, с 9 до 14 часов будут закрыты для проезда транспорта несколько улиц Левого берега.

Как сообщили в среду, 22 мая 2024 года, в департаменте общественной безопасности Омска. в указанное время здесь пройдет семейно-спортивное мероприятие «Зеленый Марафон».

Так, с 9 до 14 часов для проезда будут закрыты:

— улица Лукашевича (дублер) на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (Лукашевича, 33) и спорткомплексом «Арена» (Лукашевича, 35);

— проезд между гипермаркетом «Лента» (улица Лукашевича, дом 33) и «Ареной» (Лукашевича, 35);

— проезд между «Ареной» (Лукашевича, 35) и гипермаркетом «DNS-Технопоит АРЕНА» (Лукашевича, 37) до улицы Б. Г. Шаронова;

— улица Б. Г. Шаронова на участке от дороги, ведущей к строению, расположенному на улице Лукашевича, 22, до второго съезда ведущего на парковку, расположенную вдоль улицы Б. Г. Шаронова.

Кроме того, с 6 до 14 часов в местах проведения соревнований, а также на парковочных местах вдоль улицы Лукашевича (дублер) напротив центрального входа в спорткомплекс «Арена» и парковочных местах вдоль улицы Б. Г. Шаронова будет запрещена парковка всех видов транспорта.

На указанном участке улично-дорожной сети во время проведения мероприятия изменятся Маршруты движения пассажирского транспорта на указанном участке на время мероприятия также изменятся.

Автолюбителям предлагается объезжать перекрытые участки по улицам Лукашевича, Крупской, Перелета.