На Левобережье Омска временно закроют для проезда несколько улиц

Кроме того, с 6 до 14 часов в местах проведения соревнований, а также на парковочных местах вдоль улицы Лукашевича (дублер) напротив центрального входа в спорткомплекс «Арена» и парковочных местах вдоль улицы Б. Г. Шаронова будет запрещена парковка всех видов транспорта.