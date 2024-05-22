Где в Крыму отремонтируют тротуары

«В Евпатории продолжается ремонт тротуаров и приведение их к стандартам. Заняты четыре строительные бригады, до 15 июня работа на 96 тысячах квадратных метров должна быть закончена», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Параллельно в городе приведут в порядок и озеленят газоны, заменят бордюры после прокладки инженерных сетей.
Такая же работа в первую очередь будет проделана в Керчи и Феодосии, где наиболее проблемная ситуация, затем ремонты продолжатся и в остальных городах, подчеркнул глава республики.
«План выполнения будет составлен в ближайшее время, также определена очередность ремонта придомовых территорий», — написал он.
Также Аксенов поручил ускорить ввод в эксплуатацию канализационных сетей в районе Петровской балки в Симферополе. Плановый срок сдачи до сентября 2025 года планируется передвинуть на конец текущего года.