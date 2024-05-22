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Где в Крыму отремонтируют тротуары

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. В Евпатории до 15 июня отремонтируют почти сто тысяч квадратных метров тротуаров, а после такую же работу проведут в других муниципалитетах Крыма, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Евпатории продолжается ремонт тротуаров и приведение их к стандартам. Заняты четыре строительные бригады, до 15 июня работа на 96 тысячах квадратных метров должна быть закончена», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Параллельно в городе приведут в порядок и озеленят газоны, заменят бордюры после прокладки инженерных сетей.

Такая же работа в первую очередь будет проделана в Керчи и Феодосии, где наиболее проблемная ситуация, затем ремонты продолжатся и в остальных городах, подчеркнул глава республики.

«План выполнения будет составлен в ближайшее время, также определена очередность ремонта придомовых территорий», — написал он.

Также Аксенов поручил ускорить ввод в эксплуатацию канализационных сетей в районе Петровской балки в Симферополе. Плановый срок сдачи до сентября 2025 года планируется передвинуть на конец текущего года.

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