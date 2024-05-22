Град размером с крупный горох выпал в Магнитогорске

На юге Челябинской области 22 мая прошёл ливень с градом. Снимками очевидцы поделились в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск».
По словам горожан, непогода разбушевалась в нескольких районах. Садоводы публикуют фото и видео заваленных ледяной крупой грядок в СНТ «Богатый остров». Пишут, что град наблюдали и в СНТ «Мичурина-3».
«Май удивляет погодой». «Да с такой весной у меня даже абрикос не зацвёл. Забастовал». «Это Урал, детка. Утром +22, днём гроза с градом, вечером опять жара», — сетуют подписчики паблика.
По данным Челябинского гидрометцентра, грозы в южных районах области возможны и в ночь на 23 мая. К тому же синоптики обещают на Южном Урале ночные заморозки в горах и низинах до −3 градусов, в горных районах к дождю может присоединиться мокрый снег. В четверг будет облачно с прояснениями, местами по-прежнему ожидаются небольшие осадки. Термометры днём 23 мая покажут от +10 до +15 градусов.