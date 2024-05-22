В Новокузнецке почти закончился первый этап ремонта трамвайных путей

В Новокузнецке близится к завершению первый этап ремонта трамвайных путей на проспекте Октябрьский. Об этом сообщили в Управлении по транспорту и связи городской администрации. На данный момент завершены демонтаж старого асфальта, выемка грунта, замена рельсо-шпальной решётки на новую и обратная отсыпка щебнем. Также ведутся работы по демонтажу опор и контактной сети трамвая и троллейбуса. Скоро завершится рихтовка верхнего строения пути, а на следующей неделе начнут укладывать плитку. Всего будет заменено 2,5 километра трамвайных путей и контактной сети. Эти работы не проводились 30 лет и стали возможны благодаря федеральному проекту «Чистый воздух».После завершения второго этапа ремонта начнутся работы на путях на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Циолковского. Планируется, что к началу августа трамвайное движение на Октябрьском проспекте будет открыто. Затем подрядчик приступит к ремонту трамвайных путей на улице Циолковского.