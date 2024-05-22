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Ветер до 15−17 метров в секунду будет дуть в Самарской области 23 мая

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 23 мая, в Самарской области ожидается сильный северо-восточный ветер. По прогнозу Приволжского УГМС, его порывы могут достигать 15−17 метров в секунду. Ветер будет дуть днем.

— Объявлен желтый уровень опасности, — предупредили в ведомстве.

В связи с таким прогнозом ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей региона быть предельно внимательными. По возможности надо поменьше выходить из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, укрыться можно в подъезде или подземном переходе. А вот прятаться за остановками, рекламными щитами, у стен домов или деревьев не стоит. Водителям рекомендуют убрать машину в гараж. А если его нет, не паркуйте автомобиль возле слабо закрепленных конструкций и деревьев.