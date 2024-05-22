Ветер до 15−17 метров в секунду будет дуть в Самарской области 23 мая

В связи с таким прогнозом ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей региона быть предельно внимательными. По возможности надо поменьше выходить из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, укрыться можно в подъезде или подземном переходе. А вот прятаться за остановками, рекламными щитами, у стен домов или деревьев не стоит. Водителям рекомендуют убрать машину в гараж. А если его нет, не паркуйте автомобиль возле слабо закрепленных конструкций и деревьев.