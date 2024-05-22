В Челябинской области стало больше ДТП с мотоциклами

На Южном Урале за последние пять лет заметно выросло количество ДТП с участием мототранспорта. Если в 2019 году произошла 201 такая авария, то в прошлом году — уже 293. С чем связывают эту тенденцию в ГИБДД по Челябинской области, рассказываем.