В Челябинской области стало больше ДТП с мотоциклами

По словам начальника управления региональной Госавтоинспекции Ивана Путкова, причина роста таких аварий кроется в доступности транспорта. Например, многие родители покупают своим детям питбайки в интернете за небольшую сумму, лишь бы отвлечь ребят от телефонов и компьютеров.
— Такие развлечения без должного инструктажа и контроля со стороны взрослых могут привести к печальным последствиям.
Кроме того, часто стали поступать жалобы от жителей региона, которым мешает шум мотоциклов в ночное время. Эта проблема остро ощущается особенно в жару, когда многим приходится открывать окна. Чтобы решить эту проблему, в Челябинской области проводят оперативно-профилактические мероприятия «Мотоциклист», в рамках которых только за сутки удалось поймать 45 нарушителей.