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В Челябинской области стало больше ДТП с мотоциклами

На Южном Урале за последние пять лет заметно выросло количество ДТП с участием мототранспорта. Если в 2019 году произошла 201 такая авария, то в прошлом году — уже 293. С чем связывают эту тенденцию в ГИБДД по Челябинской области, рассказываем.

Источник: Pchela.News

По словам начальника управления региональной Госавтоинспекции Ивана Путкова, причина роста таких аварий кроется в доступности транспорта. Например, многие родители покупают своим детям питбайки в интернете за небольшую сумму, лишь бы отвлечь ребят от телефонов и компьютеров.

— Такие развлечения без должного инструктажа и контроля со стороны взрослых могут привести к печальным последствиям.

считает Иван Путков.

Кроме того, часто стали поступать жалобы от жителей региона, которым мешает шум мотоциклов в ночное время. Эта проблема остро ощущается особенно в жару, когда многим приходится открывать окна. Чтобы решить эту проблему, в Челябинской области проводят оперативно-профилактические мероприятия «Мотоциклист», в рамках которых только за сутки удалось поймать 45 нарушителей.