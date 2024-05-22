Обед многодетной матери с медвежатами в лесу Ленобласти попал на видео

В комментариях пользователи задались вопросом, не попала ли в кадр медвежья семья, за которой зоологи наблюдали с 2021 года. «Интересно, это та же мама, что четверых водила?» — написали под видео. Речь идет о семье косолапых из заповедника, которая уже обрела поклонников в Сети. Еще год назад специалисты заверяли, что мама-медведица должна была оставить своих подросших детей: они уже совсем большие. Но природа распорядилась иначе, и семейство продолжали находить на кадрах с фотоловушки.