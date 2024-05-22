Меньше сахара в сладком и бодрящем. Какое решение проблемы лишнего веса предлагают ученые

Проблема избыточного содержания в продуктах питания быстрых углеводов, приводящая к появлению лишнего веса, имеет мировые масштабы, поэтому над ее решением не первый год работают ученые разных стран. Не отстают от зарубежных коллег и белорусские исследователи. По словам Алексея Мелещени, одним из ключевых векторов работы НПЦ НАН Беларуси по продовольствию является разработка новых рецептур для продуктов питания, в том числе с пониженным содержанием сахара.
Кондитерские фабрики «Белгоспищепрома» реализовали более 30 импортозамещающих проектов.
«Мы работаем по двум направлениям. Первое связано с использованием сахарозаменителей. Среди мирового научного сообщества нет однозначного мнения, насколько безопасны сахарозаменители, относящиеся к синтетическим веществам, соответственно по этому направлению мы работаем с осторожностью. Второе заключается в некой “обманке”: за счет сочетания сырья и компонентов в продукте, например соков, мы сохраняем сладкий вкус изделия и одновременно уменьшаем в нем содержание сахара. По такой технологии изготавливаются отдельные виды белорусских конфет и печенья. Интересное производство осваивает “Витьба” и некоторые другие производители экструдированных продуктов. Один из примеров — на кукурузные палочки тонким слоем наносится сок, что позволяет сократить количество сахара более чем в два раза», — рассказал Алексей Мелещеня.
Линейки продукции белорусского производства с пониженным содержанием сахара стали появляться около семи лет назад. Сейчас все крупные кондитерские фабрики Беларуси пополнили свой ассортимент товарами такого рода и постепенно его расширяют. В первую очередь, как заметил Алексей Мелещеня, увеличивается количество видов шоколада с пониженным содержанием сахара, но на полках магазинов выставляется и печенье с малым содержанием сахара, и зефир.
«Минимизацией количества сахара в своей продукции озабочены не только кондитерские фабрики. В молочной промышленности также стремятся снижать уровень сахара. Уже выпущено несколько линеек мороженого с сахарозаменителями или со сниженным содержанием сахара. Появляются и безалкогольные сладкие напитки с минимальным количеством сахара в составе. В частности, с витебским “Белкоопсоюзом” мы разработали энергетические напитки, которые, к слову, уже есть в продаже. Мы исключили из состава кофеин и более чем в два раза уменьшили содержание сахара, при этом тонизирующий эффект энергетика остался таким же, как и у его более вредных для здоровья аналогов. В целом, практически все отрасли пищевой промышленности, за исключением, пожалуй, мясной, стремятся снизить содержание сахара в своей продукции», — подчеркнул гендиректор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию.
Товары с пониженным содержанием сахара в составе ориентированы на все группы населения, поскольку проблемы со здоровьем, возникающие на фоне чрезмерного потребления сахара, не обходят стороной ни детей, ни людей пожилого возраста. «Мы, к сожалению, стали меньше двигаться, а ассортимент предлагаемой нам продукции и уровень доходов позволяют покупать что угодно. В таких условиях мы зачастую потребляем больше необходимого для компенсации затрат, отсюда и лишние килограммы. И мы, и наши коллеги из Минздрава эту проблему видим, продолжаем над ней работать и будем предлагать новые варианты ее решения», — пообещал Алексей Мелещеня.