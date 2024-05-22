Меньше сахара в сладком и бодрящем. Какое решение проблемы лишнего веса предлагают ученые

«Минимизацией количества сахара в своей продукции озабочены не только кондитерские фабрики. В молочной промышленности также стремятся снижать уровень сахара. Уже выпущено несколько линеек мороженого с сахарозаменителями или со сниженным содержанием сахара. Появляются и безалкогольные сладкие напитки с минимальным количеством сахара в составе. В частности, с витебским “Белкоопсоюзом” мы разработали энергетические напитки, которые, к слову, уже есть в продаже. Мы исключили из состава кофеин и более чем в два раза уменьшили содержание сахара, при этом тонизирующий эффект энергетика остался таким же, как и у его более вредных для здоровья аналогов. В целом, практически все отрасли пищевой промышленности, за исключением, пожалуй, мясной, стремятся снизить содержание сахара в своей продукции», — подчеркнул гендиректор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию.