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Эксперт объяснил скопление медуз в море у берегов Анапы

В море у берегов Анапы появилось большое количество медуз. На это обратили внимание жители и туристы, кадры «киселя» опубликовали в соцсетях.

Эксперт из КубГУ Алексей Абрамчук пояснил «РИА Новости», что наплыв медуз произошел из-за шторма и сильного ветра. Их прибило к берегу. Трогать медуз не советуют, так как они могут оставить ожоги. Господин Абрамчук отметил, что никаких глобальных экологических последствий у такого явления нет.

В 2023 году большая концентрация медуз и водорослей у побережья Краснодарского края фиксировалась в августе. Их наблюдали как в Черном, так и в Азовском море. Обычно медузы и водоросли начинают массово отмирать с осенним значительным похолоданием морской воды.

флора и фауна