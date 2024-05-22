Эксперт объяснил скопление медуз в море у берегов Анапы

В 2023 году большая концентрация медуз и водорослей у побережья Краснодарского края фиксировалась в августе. Их наблюдали как в Черном, так и в Азовском море. Обычно медузы и водоросли начинают массово отмирать с осенним значительным похолоданием морской воды.