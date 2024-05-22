День пограничника 2024 в Перми: программа праздничных мероприятий 28 мая

Публикуем полную программу праздничных мероприятий на День пограничника 28 мая 2024 года в Перми.
В 2024 году День пограничника отмечается практически в самом конце весны, а именно 28 мая. Эта дата зафиксирована в праздничном календаре и не меняется от года в год.
В Перми формат празднования Дня пограничника 28 мая будет изменен. Впервые не будет традиционного марша колонн пограничников по улицам города. Все мероприятия проведут на набережной Камы. В «Союзе пограничников Прикамья» рассказали о программе праздничных мероприятий на День пограничника 28 мая 2024 в Перми.
Программа праздничных мероприятий на День пограничника 28 мая 2024 в Перми
В День пограничника «зеленые фуражки» в Перми впервые пройдут по набережной Камы.
9.00 — сбор участников праздника на площадке перед зданием Речного вокзала, справа от причала № 4 «Счастье не за горами»;
10.00 — построение колонны;
10.20 — митинг, с поздравлениями ля пограничников выступят представители Администраций края и города, УФСБ, военного комиссариата, общественных организаций. Также будет работать «свободный микрофон»;
10.20 — 10.50 — формирование колонны и шествие по набережной до амфитеатра;
11.00 — 13.30 — спортивная программа, а также выступления приглашенных гостей-спортсменов в амфитеатре и творческих коллективов города — шоу-группы «Россияне» и фолк-группы «Ба-Ба-Ту».
Во время празднования Дня пограничника 28 мая 2024 в Перми запретят пронос любых напитков в стеклянной таре, а также пива в любой таре. Можно будет взять с собой питьевую воду в пластиковых бутылках.
Еще несколько мероприятий в честь Дня пограничника 2024 в Перми состоятся накануне праздника. 26 мая запланированы открытые соревнования по боксу среди любителей в спортзале школы № 136. 27 мая пройдет «Боевой расчет» у памятника «Разорванное братство» с возложением венка и цветов. (0+).