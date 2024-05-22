В Перми и некоторых районах Пермского края на день отключат телевидение и радио

В Перми и некоторых районах Пермского края на один день отключат ТВ и радио. На телебашне в Перми проведут плановую профилактику цифрового вещания — сообщает пресс-служба пермского филиала РТРС.
Работы будут проводиться 28 мая с 09.00 до 17.00. В эти часы будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ, Комсомольская правда, Орфей.
По данным РТРС, отключение телерадиовещания коснется г. Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов.