В Челябинске запретили парковать электросамокаты на остановках и во дворах

Депутаты челябинской гордумы внесли изменения в правила благоустройства, дополнив их требованиями к местам стоянок средств индивидуальной мобильности (СИМ). В новых положениях документа также указаны места, где нельзя оставлять электросамокаты. Среди них — остановки общественного транспорта и придомовые территории, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу городской думы.