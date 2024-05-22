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В Челябинске запретили парковать электросамокаты на остановках и во дворах

Теперь это нарушение правил благоустройства.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты челябинской гордумы внесли изменения в правила благоустройства, дополнив их требованиями к местам стоянок средств индивидуальной мобильности (СИМ). В новых положениях документа также указаны места, где нельзя оставлять электросамокаты. Среди них — остановки общественного транспорта и придомовые территории, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу городской думы.

Запретными для стоянки СИМов также объявлены велосипедные и велопешеходные дорожки, пятиметровые зоны вокруг посадочных площадок и пешеходных переходов, а также территории памятников, монументов, мемориальных сооружений, мест воинских захоронений и их окрестности в радиусе 25 метров.

Кроме того, электросамокаты теперь нельзя оставлять ближе 10 метров от входа в социальные учреждения, под арками зданий, на клумбах, газонах, цветниках и других озелененных территориях.