Бастрыкин вступился за волгоградцев из аварийного общежития

Председатель СК России Александр Бастрыкин вступился за жильцов из аварийного общежития на улице Саушинской в Волгограде, которые пожаловались на регулярные пожары. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, волгоградка, поживающая в одной из комнат, выложила запись в соцсетях. По словам женщины, здание построено в 63-ем году, недавно его признали непригодным для жизни.
— Однако до настоящего времени жильцам благоустроенные жилые помещения не предоставлены. В апреле текущего года на первом этаже строения произошел пожар, выгорела большая часть коридора и общедомового имущества, однако помощи гражданам оказано не было, — уточнили в следкоме.
Жильцы сами отремонтировали коридор, однако теперь в общежитии регулярно происходят возгорания. Люди боятся за свои жизни. Волгоградские следователи начали проверку.