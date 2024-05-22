Кольчатая горлица прилетела в Петербург. Их у нас не было почти 50 лет

Кольчатые горлицы начали расселяться по Европе из Балкан около века назад. В Ленинградской области их начали встречать в 1975 году, через два года в Лужском районе даже отмечалось гнездование. Но к восьмидесятым годам эти птицы ушли от нас. Сейчас на сайте Inaturalist отмечено всего пять встреч, включая нынешнюю.