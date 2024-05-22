Возможность пересдачи, резервные дни и более 80 тысяч выпускников: Как будут проводить ЕГЭ в 2024 году в Петербурге

На этой неделе для петербургских выпускников завершится учебный процесс и прозвенят последние звонки. А это значит, что уже завтра, 23 мая, в городе на Неве начнется основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Всего в этом году на него и итоговую аттестацию зарегистрировано 83 тысячи обучающихся школ, из них 52,5 тысячи — ученики девятых классов, более 27 тысяч — ученики 11-х классов, еще шесть тысяч — выпускники прошлых лет. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.