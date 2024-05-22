Возможность пересдачи, резервные дни и более 80 тысяч выпускников: Как будут проводить ЕГЭ в 2024 году в Петербурге

На этой неделе для петербургских выпускников завершится учебный процесс и прозвенят последние звонки. А это значит, что уже завтра, 23 мая, в городе на Неве начнется основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Всего в этом году на него и итоговую аттестацию зарегистрировано 83 тысячи обучающихся школ, из них 52,5 тысячи — ученики девятых классов, более 27 тысяч — ученики 11-х классов, еще шесть тысяч — выпускники прошлых лет. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.
— Проводить и организовывать ЕГЭ и процесс итоговой аттестации будет более 40 тысяч взрослых. В этом году, как и в прошлом, экзамен будет проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Каждая вторая школа будет работать в качестве пункта приема экзаменов. Работа по подготовке проведена в полном объеме: видеонаблюдение в каждом кабинете, возможность распечатать контрольно-измерительные материалы прямо в аудитории, штаб проведения ЕГЭ и дежурные врачи. Все готово к проведению экзаменов, — отметила Путиловская.
В предстоящий четверг выпускники сдадут ЕГЭ по предмету, который они выбрали в качестве дополнительного. Им предстоит показать свои знания в области географии, литературы и химии. К слову, самой большой популярностью до сих пор пользуется обществознание — 35,5 процента, затем следует информатика — 21 процент, биология — 18,4 процента, английский язык — 17,1 процента и физика — 15,4 процента. Несмотря на то, что физика оказалась в самом конце списка, в школах продолжают создавать инженерно-технические классы и привлекать к этому предмету внимание учеников.
Обязательными дисциплинами для ЕГЭ по-прежнему являются русский язык и математика. Отметим, математика в отличие от русского языка делится на профильную и базовую. Петербургские старшеклассники все чаще выбирают именно профильную — 58 процентов от общего числа выпускников.
Особенностью проведения ЕГЭ для выпускников 11-класса в этом году стало введение резервных дней для пересдачи одного из предметов по выбору. Так, если выпускник сдал экзамен, но ему не понравился его результат, он может снова попытать удачу. Сделать это можно 4 и 5 июля, однако подать соответствующее заявление необходимо заранее.
— Если говорить про дополнительные дни, то тут есть особенности. Выпускник, который решил пересдать экзамен, считая его результат неудачным, должен понимать, что он будет засчитываться по второй попытке. Поэтому есть определенный риск, — обратила внимание Путиловская.
К слову, если завершивший обучение планирует пересдать экзамен 4 июля, то ему необходимо подать заявку с 26 июня до 1 июля включительно. Если выпускник намерен попробовать себя 5 июля, то известить об этом нужно с 27 июня до 2 июля.
Обжаловать результаты ЕГЭ также можно в этом году. Для этого в школах будут работать апелляционные комиссии. Можно будет пожаловаться на условия проведения ЕГЭ. Это возможно сделать в день самого экзамена. В случае, если выпускник не согласен с результатом ЕГЭ, он может его обжаловать в течение двух суток.