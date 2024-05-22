После задержания священника в Омске ликвидировали католическую церковь

«Омским областным судом рассмотрено административное исковое заявление Управления Минюста России по Омской области к Местной религиозной организации “Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске” о ликвидации религиозной организации и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц, по результатам 22.05.2024 принято решение об удовлетворении исковых требований Управления», — сообщили в территориальном Управлении Минюста.
Отмечается, что «грубые и неустранимые нарушения в деятельности местной религиозной организации, послужившие основанием для обращения в суд, были выявлены в ходе совместной проверки Управления, прокуратуры Омской области и УФСБ по Омской области».
Решение суда в законную силу не вступило.
Напомним, что в 25 апреля 2024 года суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 57-летнему служителю этой церкви. Его обвиняют по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).