После задержания священника в Омске ликвидировали католическую церковь

«Омским областным судом рассмотрено административное исковое заявление Управления Минюста России по Омской области к Местной религиозной организации “Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске” о ликвидации религиозной организации и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц, по результатам 22.05.2024 принято решение об удовлетворении исковых требований Управления», — сообщили в территориальном Управлении Минюста.