Белая смерть: В Молдове взрослые потребляют соли в два раза больше, чем максимальное количество, рекомендованное ВОЗ

Речь не о наркотиках PVP (хотя в этом плане статистика тоже печальная), а о том, что в Республике Молдова взрослые потребляют соли в два раза больше, чем максимальное количество, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. Данные представлены в последнем исследовании по потреблению соли.