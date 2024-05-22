Белая смерть: В Молдове взрослые потребляют соли в два раза больше, чем максимальное количество, рекомендованное ВОЗ

Речь не о наркотиках PVP (хотя в этом плане статистика тоже печальная), а о том, что в Республике Молдова взрослые потребляют соли в два раза больше, чем максимальное количество, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. Данные представлены в последнем исследовании по потреблению соли.
Молдаване ежедневно потребляют около 11 граммов соли, согласно данным последнего исследования потребления продуктов питания.
В рамках национальной программы наши власти поставили перед собой задачу сократить потребление соли примерно на 30 процентов к 2027 году.