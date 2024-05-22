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Белая смерть: В Молдове взрослые потребляют соли в два раза больше, чем максимальное количество, рекомендованное ВОЗ

Соль — белая смерть, и это не пустые слова.

Источник: Комсомольская правда

Речь не о наркотиках PVP (хотя в этом плане статистика тоже печальная), а о том, что в Республике Молдова взрослые потребляют соли в два раза больше, чем максимальное количество, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. Данные представлены в последнем исследовании по потреблению соли.

Молдаване ежедневно потребляют около 11 граммов соли, согласно данным последнего исследования потребления продуктов питания.

В рамках национальной программы наши власти поставили перед собой задачу сократить потребление соли примерно на 30 процентов к 2027 году.

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