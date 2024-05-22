Названы приоритетные пространства Казани, которые благоустроят в 2025 году

Парк Петрова (2-я очередь) в Кировском районе занял второе место, за него казанцы отдали 12,8 тыс. голосов. Ноксинский лес замкнул тройку призеров с 11,2 тыс. голосов от жителей столицы. На 4-м месте сквер у железнодорожного вокзала Восстание-Пассажирская (7,9 тыс. голосов) и Сквер Славы (2-я очередь) на ул. Р. Зорге (7 798 голосов). Всего от Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства в этом году участвовали 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,55 тыс. дворов. Объекты отбирали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.