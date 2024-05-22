В Башгидромете дали прогноз погоды на конец мая

«После кратковременного повышения температуры воздуха температура воздуха вновь понизится. За очередным холодным фронтом к концу рабочей недели ночью в большинстве районов республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1°,-6°, днем не выше +10°,+16°. Местами пройдут небольшие дожди», — уточнили в Башгидромете.