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В Башгидромете дали прогноз погоды на конец мая

В Башкирии в последней декаде мая сохранится холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 4° ниже нормы, сообщили в Башгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

«После кратковременного повышения температуры воздуха температура воздуха вновь понизится. За очередным холодным фронтом к концу рабочей недели ночью в большинстве районов республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1°,-6°, днем не выше +10°,+16°. Местами пройдут небольшие дожди», — уточнили в Башгидромете.