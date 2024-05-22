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Очаг опасного заболевания нашли в Куйбышевском районе Самары

Вспышка бруцеллеза произошла в Самаре.

В Куйбышевском районе Самары выявили очаг опасного заболевания — бруцеллеза. В связи с этим объявлен карантин: соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Бруцеллез обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота.

Территория хозяйства признана очагом болезни. А весь Куйбышевский район — неблагополучным пунктом по бруцеллезу. В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением — ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и т. д. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных.

Все ограничения будут действовать, пока не снимут карантин.

сельское хозяйство