Очаг опасного заболевания нашли в Куйбышевском районе Самары

Территория хозяйства признана очагом болезни. А весь Куйбышевский район — неблагополучным пунктом по бруцеллезу. В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением — ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и т. д. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных.