Ушла из жизни вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина

Благодаря Пуговкиной-Лавровой в Ялте и в здании Дворца культуры «Ростсельмаш» Ростова-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина, где хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов. Кроме того, вдова за свой счёт восстановила памятную доску в Крыму, которую открыли в 2023 году в день 100-летнего юбилея актера.