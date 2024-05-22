Ушла из жизни вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина

«Ушла из жизни Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Пуговкина-Лаврова Ирина Константиновна (27.08.1941г — 20.05.2024г)», — говорится в сообщении на сайте союза.
Пуговкина-Лаврова много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями, напомнили в пресс-службе. Также она прожила 18 лет в браке с народным артистом Михаилом Пуговкиным.
Благодаря Пуговкиной-Лавровой в Ялте и в здании Дворца культуры «Ростсельмаш» Ростова-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина, где хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов. Кроме того, вдова за свой счёт восстановила памятную доску в Крыму, которую открыли в 2023 году в день 100-летнего юбилея актера.