Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Челябинска высадят десятки тысяч цветов

Озеленители начинают оформлять городские клумбы и газоны.

Источник: ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА НАТАЛЬИ КОТОВОЙ

Озеленители начинают оформлять городские клумбы и газоны. О старте работ в своем телеграм-канале объявила глава Челябинска Наталья Котова.

Мэр отметила, что погода уже не несет больших рисков для приживаемости растений. Цветы будут высаживать на клумбы и газоны. Кроме того, в этом году улицы города украсят специальными кашпо, которые будут установлены на ограждениях вдоль дорог.

«В этом году на улицах Челябинска появится 2700 новых специальных кашпо с ампельными и каскадными петуниями», — сообщила Наталья Котова.

Всего в них планируют посадить 22,5 тысячи цветов. В настоящее время специалисты занимаются пересадкой растений.

Глава Челябинска также отметила вклад районных администраций и предпринимателей, которые украшают цветами свои объекты и территории.