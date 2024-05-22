На улицах Челябинска высадят десятки тысяч цветов

Озеленители начинают оформлять городские клумбы и газоны. О старте работ в своем телеграм-канале объявила глава Челябинска Наталья Котова.
Мэр отметила, что погода уже не несет больших рисков для приживаемости растений. Цветы будут высаживать на клумбы и газоны. Кроме того, в этом году улицы города украсят специальными кашпо, которые будут установлены на ограждениях вдоль дорог.
«В этом году на улицах Челябинска появится 2700 новых специальных кашпо с ампельными и каскадными петуниями», — сообщила Наталья Котова.
Всего в них планируют посадить 22,5 тысячи цветов. В настоящее время специалисты занимаются пересадкой растений.
Глава Челябинска также отметила вклад районных администраций и предпринимателей, которые украшают цветами свои объекты и территории.