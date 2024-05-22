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Гидрометцентр спрогнозировал в Омской области холодное лето с дождями

Судя по прогнозу Гидрометцентра России на вегетационный период, лето в Омской области ожидается холодным и с проливными дождями.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 758 мм рт. ст. +19°

Так, в соответствии с предварительными данными Гидрометцентра РФ, в июне 2024 года температура в Омской области ожидается в пределах нормы, а вот количество осадков ожидается сверх нормы на 50%.

Отметим, что согласно средним многолетним значениям, нормой температуры для Омской области в июне считается +18 градусов Цельсия, нормой осадков — в пределах 55 мм.

На июль 2024 года Гидрометцентр РФ предварительно передает в Омской области температуру около нормы или чуть ниже. Нормой для июля в Омской области считается средняя температура от +19,6 до +23 градусов Цельсия.

Что касается осадков, то их в Омской области в июле 2024 года прогнозируется около нормы.

При этом, в соответствии с прогнозом Гидрометцентра РФ, создается мнение, что август в Омской области будет теплым.