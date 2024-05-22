Синоптики экстренно сообщили о надвигающихся ливнях и пыльных бурях

В связи с ожидаемыми ливнями 23—26 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. Граждан, проживающих в этих районах, отдыхающих и водителей, передвигающихся в горной местности, просят соблюдать меры предосторожности.