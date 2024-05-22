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Синоптики экстренно сообщили о надвигающихся ливнях и пыльных бурях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет экстренно сообщил об ухудшении погоды во второй половине недели. В Узбекистане ожидаются ливни, пыльные бури и сильный ветер, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Podrobno.uz

По информации синоптиков, 23—26 мая в предгорных и горных районах Узбекистана временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы.

23 мая по пустынной зоне, 24—26 мая местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

В связи с ожидаемыми ливнями 23—26 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. Граждан, проживающих в этих районах, отдыхающих и водителей, передвигающихся в горной местности, просят соблюдать меры предосторожности.

Также синоптики предупредили о вероятности скопления дождевых вод, что может вызвать подтопление территорий.