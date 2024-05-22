Синоптики экстренно сообщили о надвигающихся ливнях и пыльных бурях

По информации синоптиков,
23 мая по пустынной зоне,
В связи с ожидаемыми ливнями
Также синоптики предупредили о вероятности скопления дождевых вод, что может вызвать подтопление территорий.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет экстренно сообщил об ухудшении погоды во второй половине недели. В Узбекистане ожидаются ливни, пыльные бури и сильный ветер, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации синоптиков,
23 мая по пустынной зоне,
В связи с ожидаемыми ливнями
Также синоптики предупредили о вероятности скопления дождевых вод, что может вызвать подтопление территорий.