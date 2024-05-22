Суд в Кемерове взыскал с МВД компенсацию семье Веры Пехтелевой

Сегодня, 22 мая, кемеровский суд обязал МВД выплатить 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда семье Веры Пехтелевой: 600 000 рублей родителям и 100 000 рублей дяде. Пострадавшие требовали компенсацию в размере 7,5 миллионов рублей. Годом ранее, 10 июля 2023 года, тот же суд приговорил пятерых экс-сотрудников УМВД по Кемерово к условным срокам, признав их виновными в халатности, повлекшей смерть человека. Суд также обязал УМВД по Кемерово выплатить по миллиону рублей каждому потерпевшему в качестве компенсации морального вреда. Однако в январе 2024 года Кемеровский областной суд отменил это решение в части компенсации, направив исковое заявление на рассмотрение в отдельное производство. Не согласившись с приговором, осужденные подали кассационные жалобы. Уголовное дело против сотрудников ОП «Ленинский» Кемерово было возбуждено после событий, произошедших 14 января 2020 года. Тогда 23-летняя Вера Пехтелева была убита утром, когда пришла к своему бывшему парню Владиславу Канюсу забрать свои вещи. Соседи несколько раз звонили в полицию, сообщая о женских криках, но полицейские не отреагировали на сигналы о помощи вовремя.