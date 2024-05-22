Пикетирующий отец ребенка с СМА встретился с вице-губернатором, у которого оказалась «другая информация»

«Дима сразу же обратился к нему за помощью. На просьбу Димы об обеспечении маленького Миши необходимыми препаратами Олег Леонидович ответил, что они, Минздрав Свердловской области, и так обеспечивают его всем необходимым. Дима объяснил: лекарство Миша получает не от них, а исключительно за счет средств благотворителей, а Минздрав никак не участвует в помощи ребенку. На что Чемезов сказал, что он обладает совершенно другой информацией», — рассказала Накануне.RU Яна.