Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пикетирующий отец ребенка с СМА встретился с вице-губернатором, у которого оказалась «другая информация»

Вышедший сегодня на пикет екатеринбуржец Дмитрий Бахтин — отец маленького Миши с СМА, которому Минздрав не хочет выдавать положенное лекарство — сумел встретиться с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым. Дмитрий рассказал ему о ситуации, однако чиновник заявил, что у него «другая информация».

Напомним, сегодня Бахтин пикетировал возле здания уральского полпредства и вновь обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь. Через некоторое время к нему приехали полицейские, но задерживать уральца не стали.

Как рассказала супруга Дмитрия и мать ребенка Яна Бахтина, во время пикета из здания полпредства вышел свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, которого ждала машина.

«Дима сразу же обратился к нему за помощью. На просьбу Димы об обеспечении маленького Миши необходимыми препаратами Олег Леонидович ответил, что они, Минздрав Свердловской области, и так обеспечивают его всем необходимым. Дима объяснил: лекарство Миша получает не от них, а исключительно за счет средств благотворителей, а Минздрав никак не участвует в помощи ребенку. На что Чемезов сказал, что он обладает совершенно другой информацией», — рассказала Накануне.RU Яна.

По ее словам, какой именно информацией он обладает, чиновник уточнять не стал, а вместо этого сел в машину и уехал.

«Либо Минздрав обманывает администрацию губернатора и утверждает, что все же обеспечивает ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством, либо Чемезов просто что-то недоговаривает», — полагает Яна Бахтина.

Напомним, что этой зимой родители мальчика с диагнозом СМА выиграли суд у свердловского Минздрава, но вопрос по обеспечению Миши лекарственным препаратом «Рисдиплам» все еще не решен.