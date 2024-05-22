Как оспорить завещание в Беларуси? Вот на что стоит обратить внимание

— Надо знать, что завещание может быть признано недействительным только по иску лица, права или интересы которого нарушены или ущемлены последней волей наследодателя.
Круг таких лиц определяется в каждом конкретном случае. Это может быть, например, наследник по закону, лишенный возможности быть призванным к наследованию из-за распоряжений завещателя в пользу другого лица. Наследник по ранее составленному завещанию, которое было отменено оспариваемым завещанием. Наследник по завещанию, доля которого существенно меньше той, которая могла бы причитаться ему по закону. И так далее.
Также документ признают недействительным, если нарушены правила о форме и удостоверении, а также нормы Гражданского кодекса, влекущие недействительность завещания или сделок. Например, завещание не удостоверено нотариусом или удостоверено лицом, которое не вправе это делать, не подписано завещателем собственноручно (исключением являются случаи, когда он не может самостоятельно подписать документ в силу физических недостатков, болезни или неграмотности) и так далее.
Завещание может быть признано недействительным полностью либо в части. В последнем случае недействительными признаются отдельные распоряжения. При признании недействительным завещания, которым отменено или изменено ранее составленное завещание, право наследования возникает по ранее составленному действительному завещанию. Если же оно не сохранилось, наследование осуществляется по закону.
В случае признания завещания недействительным, лица, указанные в нем в качестве наследников или отказополучателей, могут наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.
Теперь вы знаете, при каких условиях в Республике Беларусь по решению суда завещание может быть признано недействительным.