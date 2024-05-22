Как оспорить завещание в Беларуси? Вот на что стоит обратить внимание

Также документ признают недействительным, если нарушены правила о форме и удостоверении, а также нормы Гражданского кодекса, влекущие недействительность завещания или сделок. Например, завещание не удостоверено нотариусом или удостоверено лицом, которое не вправе это делать, не подписано завещателем собственноручно (исключением являются случаи, когда он не может самостоятельно подписать документ в силу физических недостатков, болезни или неграмотности) и так далее.