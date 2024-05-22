Салюты, SHAMAN и Бутусов. Афиша на День города в Магнитогорске 2024

С 12 по 14 июля на тропинках парка покажут своё творчество уличные театры со всей страны. В первый день зрители смогут посмотреть спектакль «Ловцы снов» самарского театра «Пластилиновый дождь». Начнётся он в 19:30. 13 июля с 14 до 20 часов пройдут спектакли «White Performance» театра «Л.е. Т.и» из Магнитогорска, «Бабайки» от челябинского дуэта «Nebolet», «Клоунада» театра «Л.е. Т.и» и «Чикез ля фрикез» от «Пластилинового дождя». 14 июля с 14 до 20 часов можно будет оценить спектакли «Албасты» и «Восточный экспресс» от уличного театра из Альметьевска и «Цветы жизни» от театра «Л.е. Т.и». Их же постановка «Медной горы хозяйка» закроет вереницу представлений.