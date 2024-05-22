Салюты, SHAMAN и Бутусов. Афиша на День города в Магнитогорске 2024

Летом 2024 года Магнитогорск с размахом отметит День города и День металлурга. Жителям и гостям в честь 95-летнего юбилея города обещают трёхнедельную программу с фейерверками, спектаклями и концертами приглашённых звёзд.
Праздновать будут на трёх площадках. С 28 июня по 14 июля мероприятия пройдут в парке у Вечного огня, 19 июля — возле арены «Металлург», а с 20 по 21 июля — на территории курорта «Притяжение».
28 июня
Для горожан подготовили гала-концерт «Улица горящих фонарей». С 18:00 до 21 часа в парке у Вечного огня будут выступать хореографические коллективы. В 21 час на сцену выйдут профессиональные танцовщики. Завершит вечер праздничный фейрерверк в 22 часа.
29 июня
В 17 часов в парке у Вечного огня начнётся концертная программа с дефиле военных оркестров. В 20 часов жителей Магнитогорска поздравят официальные лица. В 21 час перед зрителями выступит певец SHAMAN. В 22 часа стартует шоу фейерверков «Огни Магнитки».
30 июня
В 14 часов перед горожанами выступят участники всероссийского конкурса эстрадного творчества. В 20 часов на сцену выйдет челябинская группа «Братья Енотовы». В 21 час начнётся концерт Вячеслава Бутусова. В 22 часа прогремит салют.
Спектакли под открытым небом
Со 2 по 7 июля магнитогорцы смогут полюбоваться шоу воздухоплавателей на аэростатах.
5 июля в парке у Вечного огня можно будет посмотреть программу Магнитогорского концертного объединения. С 18 до 22 часов на площадке пройдёт фестиваль «Половодье». С 18 до 21 часа будут выступать артисты театра кукол и актёра «Буратино».
С 12 по 14 июля на тропинках парка покажут своё творчество уличные театры со всей страны. В первый день зрители смогут посмотреть спектакль «Ловцы снов» самарского театра «Пластилиновый дождь». Начнётся он в 19:30. 13 июля с 14 до 20 часов пройдут спектакли «White Performance» театра «Л.е. Т.и» из Магнитогорска, «Бабайки» от челябинского дуэта «Nebolet», «Клоунада» театра «Л.е. Т.и» и «Чикез ля фрикез» от «Пластилинового дождя». 14 июля с 14 до 20 часов можно будет оценить спектакли «Албасты» и «Восточный экспресс» от уличного театра из Альметьевска и «Цветы жизни» от театра «Л.е. Т.и». Их же постановка «Медной горы хозяйка» закроет вереницу представлений.
Костры Магнитки и шоу фонтанов
19 июля мероприятия пройдут на площадке возле арены «Металлург». В 18 часов здесь начнётся праздничный концерт, в 22:30 стартует световое шоу «Костры Магнитки», а в 22:40 в небе над городом прогремит фейерверк.
20 июля гостей ждут в парке «Притяжение». С 17 до 23 часов здесь организуют праздничную программу на сцене возле озера, а также пройдёт шоу фонтанов.