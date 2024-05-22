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Ситуацию по кори в Челябинской области оценили как неблагополучную

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая — РИА Новости. Ситуация по кори в Челябинской области оценивается как неблагополучная, так, за 4 месяца текущего года в регионе рост заболеваемости превысил показатель 2023 года в 3,2 раза, сообщило в среду управление Роспотребнадзора по региону.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация по заболеваемости корью в Челябинской области оценивается как неблагополучная. За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза», — говорится в сообщении.

Случаи зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях области, 60% — в Челябинске. Как и в 2023 году, случаи регистрируются преимущественно среди ранее непривитых. В текущем году зарегистрированы случаи завоза кори в Челябинск из Таиланда, уточняется в сообщении.

В первую очередь, в группе риска дети, не получившие прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, а также не привитые и не болевшие в детстве взрослые, добавляет управление.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи и очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью на кожных покровах. Корь опасна своими осложнениями, чаще всего пневмонией, менингитами и энцефалитами.

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