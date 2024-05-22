Ситуацию по кори в Челябинской области оценили как неблагополучную

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая — РИА Новости. Ситуация по кори в Челябинской области оценивается как неблагополучная, так, за 4 месяца текущего года в регионе рост заболеваемости превысил показатель 2023 года в 3,2 раза, сообщило в среду управление Роспотребнадзора по региону.