Ситуацию по кори в Челябинской области оценили как неблагополучную

«Ситуация по заболеваемости корью в Челябинской области оценивается как неблагополучная. За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза», — говорится в сообщении.
Случаи зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях области, 60% — в Челябинске. Как и в 2023 году, случаи регистрируются преимущественно среди ранее непривитых. В текущем году зарегистрированы случаи завоза кори в Челябинск из Таиланда, уточняется в сообщении.
В первую очередь, в группе риска дети, не получившие прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, а также не привитые и не болевшие в детстве взрослые, добавляет управление.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи и очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью на кожных покровах. Корь опасна своими осложнениями, чаще всего пневмонией, менингитами и энцефалитами.