В Пулково автобусы будут отправляться на уровне 3-го этажа

Ранее мы писали, что тарифы на парковку в Пулково подорожали. Ранее водителям приходилось платить 200 рублей за 30 минут парковки на территории аэропорта, а в часы пик ставка поднималась до 250 рублей за полчаса. Теперь же за 30 минут на краткосрочной парковке необходимо заплатить 350 рублей, что на 75% больше.