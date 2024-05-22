Детские загородные лагеря 2024 в Пермском крае: куда отправить ребенка летом и сколько стоят путевки

Учебный год в школах Пермского края подходит к концу, и у детей начнутся долгожданные летние каникулы. А это значит, что родителям уже пора задуматься, как организовать отдых для своего ребенка. Одни везут детей на море, другие отправляют на дачу или к бабушкам и дедушкам, а третьи покупают путевку в детский лагерь. Рассказываем, в какой детский лагерь в Пермском крае можно отправить ребенка летом 2024 года, сколько стоят путевки и где еще остались свободные места.
Публикуем список загородных детских лагерей в Пермском крае, где есть свободные места на лето 2024 года, и рассказываем о ценах
Детские лагеря Пермского края уже готовятся принять ребят во время летних каникул 2024 года. В одних лагерях смены начинаются с конца мая, а в других — в начале июня. Продолжительность смен составляет от 10 до 21 дня. Публикуем адреса детских загородных лагерей в Пермском крае.
«Орленок».
Детский лагерь «Орленок» расположен в селе Платошино на берегу реки Бабки, в 30 минутах от Перми. Здесь в детях развивают «гибкие навыки», важные для общения, учебы, карьеры и семейной жизни. Одновременно школьники учатся новым профессиям и развивают хобби. Для ребят подготовили мероприятия по тематике смены, дискотеки, спорт, игры, концерты и другие лагерные развлечения.
Всего летом 2024 года в лагере будет четыре смены:
1 смена с 4 по 24 июня, стоимость — 48 870 рублей;
2 смена с 26 июня по 16 июля, стоимость — 50 970 рублей;
3 смена с 18 июля по 7 августа, стоимость — 49 970 рублей;
4 смена с 9 по 29 августа, стоимость — 48 870 рублей.
Адрес: с. Платошино. Контакт-центр: (342) 2−700−604.
«Заря».
Детский лагерь «Заря» приглашает ребят от 7 до 17 лет. Школьников ждут разнообразная развлекательная программа: мастер-классы, кружки, творческие и спортивные мероприятия, танцевальные и песенные батлы, дискотеки.
Во время летних каникул 2024 в лагере будет организовано четыре смены:
1 смена с 31 мая по 20 июня, 2 смена с 23 июня по 13 июля, 3 смена с 16 июля по 5 августа, 4 смена с 8 августа по 28 августа.
Стоимость путевки на каждую смену составляет 46 000 рублей. Здесь принимают сертификаты на отдых и оздоровление детей. Адрес: Пермский район, село Гамово, СОК "Юбилейный. Телефон:
«Лесная сказка».
Лагерь отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка» находится на территории Соликамского округа. Он подойдет для ребят от 7 до 17 лет. На летний период 2024 года предлагается на выбор четыре смены:
1 смена с 1 по 21 июня,
2 смена с 24 июня по 14 июля,
3 смены с 17 июля по 6 августа,
4 смена с 8 по 28 августа.
Стоимость путевки на каждую смену составляет 38 850 рублей. Адрес: Соликамский городской округ, село Тохтуево. Телефон: 8 (34 253) 7−27−32.
«Нечайка».
Детский лагерь «Нечайка» находится в Краснокамском районе. В нем создана современная инфраструктура с арт-объектами на территории. Каждая смена в «Нечайке» — это погружение в определенный вид творчества — кино, театр, танцы и другие.
На лето 2024 в лагере запланировано шесть смен, но места остались только на две:
1 смена «Лабиринты ума» с 26 мая по 8 июня, стоимость 39 500 рублей;
6 смена «НЕЧАЙКА ФЕСТ» с 23 августа по 5 сентября, стоимость 37 500 рублей.
Адрес: Краснокамский район, поселок Ласьва, улица Центральная, 33. Телефон: (342) 202−35−55.
«Салют».
Детский лагерь «Салют» располагается в 50 километрах от Перми, вблизи поселка Кукуштан. Лагерь приглашает на летних отдых 2024 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
На территории лагеря имеются домики творчества, шеф-студия, спортивные площадки, скалодром, а также веревочный парк и крытый бассейн. Программы смен сочетают в себе различные творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия.
Всего летом 2024 года в лагере пройдет четыре смены. Однако свободные места остались только на одну смену:
2 смена «Создавай искусство» с 6 по 26 июня, стоимость 45 000 рублей.
Здесь принимают сертификаты в загородный лагерь отдыха и оздоровление детей. Адрес: Пермский район, Пальниковское сельское поселение, деревня Ключики. Телефон: (342) 293−36−00.
«Звездный».
Детский лагерь «Звездный» находится в сосновом бору. В группе лагеря в соцсети ВКонтакте написано, что дети здесь не только отдыхают, но занимаются спортом. На территории есть современный игровой комплекс, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки. Чтобы дети могли раскрыть и показать свои творческие способности — в лагере есть летний клуб с профессиональным световым и звуковым оборудованием.
Всего летом 2024 года в лагере состоится четыре смены:
1 смена «Ожившая книга» с 1 по 21 июня, стоимость 51 870 рублей;
2 смена «Империя» с 23 июня по 13 июля, стоимость 52 870 рублей,
3 смена «Звезды в Звездном» с 15 июля по 4 августа, стоимость 57 670 рублей,
4 смена «Большие гонки» с 6 по 26 августа, стоимость 51 870 рублей.
Здесь принимают сертификаты в загородный лагерь отдыха и оздоровление детей. Адрес лагеря: г. Пермь, поселок Социалистический, 17, в десяти минутах езды от микрорайона Гайва. Контакт-центр: (342) 2−700−604, круглосуточно. Телефон лагеря: (342) 2−700−604, доб. 331 «Сказка».
Детский оздоровительный лагерь «Сказка» расположен в Березниках. Туда принимают детей в возрасте от 7 до 15 лет. На протяжении всего летнего отдыха ребятам обещают различные развлекательные мероприятия: интеллектуальные и подвижные игры, квесты, спортивные соревнования, дискотеки и шоу-программы.
Всего в летний период 2024 года в лагере запланировано четыре смены. На данный свободные места остались только на последнюю:
4 смена с 6 по 26 августа, стоимость 60 000 рублей.
«Теремок».
Детский оздоровительный лагерь «Теремок» находится в экологически чистом и историческом уголке Чусовского района — в поселке Верхнечусовские Городки. На территории лагеря имеются спортивные площадки, библиотека, летние веранды, веревочный парк и костровая поляна. Для детей организованы танцевальные, творческие и туристические кружки.
В летний период 2024 года в лагере пройдет четыре смены, свободные места остались на три:
2 смена с 24 июня по 14 июля,
3 смена с 16 июля по 5 августа,
4 смена с 7 по 27 августа.
Стоимость путевки на каждую смену составит 43 000 рублей, она будет действительна до 31 мая 2024 года. Адрес: Пермский край, поселок Верхнечусовские Городки, ул. Мира, стр. 65.