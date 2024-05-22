Детские загородные лагеря 2024 в Пермском крае: куда отправить ребенка летом и сколько стоят путевки

Учебный год в школах Пермского края подходит к концу, и у детей начнутся долгожданные летние каникулы. А это значит, что родителям уже пора задуматься, как организовать отдых для своего ребенка. Одни везут детей на море, другие отправляют на дачу или к бабушкам и дедушкам, а третьи покупают путевку в детский лагерь. Рассказываем, в какой детский лагерь в Пермском крае можно отправить ребенка летом 2024 года, сколько стоят путевки и где еще остались свободные места.