Пляжный сезон начнется в Уфе 1 июня.

Всеми пляжами поданы заявления и сданы пробы воды и почвы в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии пляжей и пригодности поверхностных вод для купания. Арендаторы готовят зоны отдыха. Там проводятся работы по обработке от грызунов, клещей, они обновляют пляжный инвентарь, водолазы обследуют и очищают дно акватории возле пляжей.