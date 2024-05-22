Пляжный сезон начнется в Уфе 1 июня.

1 июня в Уфе стартует купальный сезон. В этом году в городе будет функционировать 10 официальных пляжей: «Солнечный», «Водник», «Ак-Яр Затон», «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белой, «Песчаный», «Берег солнца», «Сипайловское Сочи» на реке Уфе, «Красивая поляна» на озере Красивом, «Кашкадан» на одноименном озере, «Райский берег» на озеро Теплом.
Всеми пляжами поданы заявления и сданы пробы воды и почвы в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии пляжей и пригодности поверхностных вод для купания. Арендаторы готовят зоны отдыха. Там проводятся работы по обработке от грызунов, клещей, они обновляют пляжный инвентарь, водолазы обследуют и очищают дно акватории возле пляжей.
В наиболее популярных несанкционированных местах сейчас активно устанавливаются аншлаги и баннеры, предупреждающие о запрете купания. На данный момент установлено 111 аншлагов и 5 баннеров.