В Советском районе Воронежа услышали тревожную сирену

В среду, 22 мая, жители Советского района Воронежа сообщили о срабатывании тревожной сирены. Записи опубликовали в социальных сетях. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что никаких сигналов тревоги или опасности в городе не объявлялось. Источник звука устанавливается.
Вчера в 13:27 в столице Черноземья объявили ракетную опасность. В связи с этим в Воронеже были включены тревожные сирены, которые слышали во всех районах города. Отбой ракетной опасности дали в 13:56.
РИА «Воронеж» также писало, что вчерашним вечером, после отбоя ракетной опасности, жители воронежского ЖК «Лазурный» сообщили о салюте, который неизвестные запустили над водохранилищем.