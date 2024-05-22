В Уфе летом будут работать десять официальных пляжей

Все пляжи подали заявления и сдали пробы воды и почвы в республиканский центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии пляжей. Параллельно арендаторы готовят к старту сезона зоны отдыха, специалисты проводят обработку от клещей, грызунов, идет подготовка пляжного инвентаря и очистки дня. В местах запрета купания установят 11 аншлагов и пять баннеров.