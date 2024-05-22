В столице Башкирии 1 июня стартует купальный сезон. Подготовку к нему обсудили 22 мая на совещании в уфимской мэрии.
В Уфе летом будут работать десять официальных пляжей: «Солнечный», «Водник», «Ак-Яр Затон», «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белой, «Песчаный», «Берег солнца», «Сипайловское Сочи» на реке Уфе, «Красивая поляна» на озере Красивом, «Кашкадан» на одноименном озере, а также «Райский берег» на озеро Теплом.
Все пляжи подали заявления и сдали пробы воды и почвы в республиканский центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии пляжей. Параллельно арендаторы готовят к старту сезона зоны отдыха, специалисты проводят обработку от клещей, грызунов, идет подготовка пляжного инвентаря и очистки дня. В местах запрета купания установят 11 аншлагов и пять баннеров.