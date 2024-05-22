Главные новости к вечеру 22 мая

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах экспроприацией
Россия оценит решения ЕС о замороженных активах и примет меры.
ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки
Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил.
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По данным Рособрнадзора, статистка выбора предметов практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.
Садоводов могут обязать осваивать участки в течение трех лет
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Песков назвал решения ЕС о замороженных активах экспроприацией