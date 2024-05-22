Главные новости к вечеру 22 мая

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах экспроприацией

Россия оценит решения ЕС о замороженных активах и примет меры.



ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС.



Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки

Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил.



Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ-2024

По данным Рособрнадзора, статистка выбора предметов практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.



Садоводов могут обязать осваивать участки в течение трех лет

За нарушение будет грозить штраф.