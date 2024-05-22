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Главные новости к вечеру 22 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах экспроприацией
Россия оценит решения ЕС о замороженных активах и примет меры.

ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки
Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил.

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ-2024
По данным Рособрнадзора, статистка выбора предметов практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Садоводов могут обязать осваивать участки в течение трех лет
За нарушение будет грозить штраф.