«Радоваться особо нечему»: эксперт оценил состояние Балтийского моря

«Говорить о том, что все плохо, конечно, нельзя. Да, действительно, Балтийское море в силу своей специфики, особенностей географических — узкие проливы мелкие, затрудненный водообмен с основной частью Мирового океана — гораздо острее реагирует на все экологические проблемы, которые присущи для внутренних морей мировых. И да, действительно, Балтийское море находится под прессом антропогенным, очень существенным, и оно в настоящий момент, как любой живой организм, проходит какой-то процесс трансформации», — сказал он.