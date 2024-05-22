Умер продюсер «Крестного отца» Фред Рус

Рус родился в 1934 году в Санта-Монике. Начал карьеру в сфере кастинга в 1960-х годах. Он был другом семьи знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и продюсировал его фильмы, в том числе вторую и третью части «Крестного отца».