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Умер продюсер «Крестного отца» Фред Рус

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News.

Источник: AFP 2023

По информации СМИ, он умер в своем доме в Беверли Хиллз, в штате Калифорния. Причина смерти продюсера не уточняется.

Рус родился в 1934 году в Санта-Монике. Начал карьеру в сфере кастинга в 1960-х годах. Он был другом семьи знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и продюсировал его фильмы, в том числе вторую и третью части «Крестного отца».

Кроме того, Рус приложил руку к карьерам многих голливудских знаменитостей. Среди наиболее известных актеров, с которыми работал Рус — Джек Николсон, Дайан Китон, Николас Кейдж и Том Круз.

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