В Минске 25−26 мая изменится работа транспорта из-за ремонта ул. Кальварийской

С 20.00 25 мая работы будут проводиться на участке ул. Кальварийской от ул. Ольшевского до ул. Гусовского (нечетная сторона). Движение троллейбусов № 13, 44 со стороны ул. Тимошенко организуется по ул. Притыцкого, Бельского, Пономаренко, Харьковской, Гусовского, Кальварийской и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений. Автобусы № 163 со стороны ул. Шаранговича будут ходить по ул. Пономаренко, Харьковской, Гусовского, Кальварийской и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
Движение автобусов № 40,78 в направлении центральной части города организуется по пр. Пушкина, ул. Тимирязева и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Ольшевского» (для № 40), «Чигладзе», «Тимирязева», в обратном направлении — без изменений.
Организуется работа временного автобусного маршрута № 978А «ДС Масюковщина — ст. метро Пушкинская» со следованием по ул. Ольшевского, Притыцкого, в обратном направлении — по просп. Пушкина, ул. Ольшевского.
С 5.00 до 8.00 26 мая на период закрытия ул. Кальварийской от ул. Гусовского до ул. Домашевской (нечетная сторона) движение троллейбусов маршрутов № 13,44 со стороны ул. Тимошенко организуется по ул. Притыцкого, пр. Пушкина, ул. Тимирязева и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений; автобусов № 163 со стороны ул. Шаранговича — по ул. Пономаренко, Бельского, Притыцкого, Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, пр. Машерова и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
Движение автобусов № 40 в направлении центральной части города организуется по ул. Ольшевского, Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, Тимирязева и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений; автобусов № 78 в направлении центральной части города — по ул. Ольшевского, Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, Бобруйской, в обратном направлении — без изменений; троллейбусов № 7 со стороны ул. Шаранговича — по ул. Пономаренко, Гурского, пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, Бобруйской, в обратном направлении — без изменений.
Движение троллейбусов маршрута № 9 со стороны ДС Кунцевщина организуется до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по пр. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно по ул. Гусовского, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту с присвоением маршруту наименования № 9Д «ДС Кунцевщина — Гусовского».
С 8.00 до 11.00 26 мая одновременно закрываются четная и нечетная сторона ул. Кальварийской от ул. Гусовского до ул. Домашевской. Движение троллейбусов № 13, 44 на участке от ул. Тимошенко организуется по ул. Притыцкого, пр. Пушкина, ул. Тимирязева и далее по маршрутам в обоих направлениях; автобусов № 163 на участке от ул. Шаранговича — по ул. Пономаренко, Бельского, Притыцкого, Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, пр. Машерова и далее по маршруту, в обратном направлении — по пр. Машерова, ул. Домашевской, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту; автобусов № 40 на участке от ул. Ольшевского — по ул. Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, Тимирязева и далее по маршруту (со всеми остановочными пунктами), в обратном направлении по ул. Тимирязева, пр. Пушкина (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Максима Танка», «Тимирязева», «Чигладзе»).
Автобусы № 78 на участке от ул. Ольшевского организуется по ул. Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, пр. Дзержинского, К. Цеткин, Бобруйской (со всеми остановками), в обратном направлении — по ул. Тимирязева, пр. Пушкина (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Максима Танка», «Тимирязева», «Чигладзе»).
Движение троллейбусов № 7 на участке от ул. Шаранговича организуется по ул. Пономаренко, Гурского, пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, Бобруйской в обоих направлениях, троллейбусов № 9 со стороны ДС Кунцевщина — до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по пр. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно по ул. Гусовского, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту с присвоением маршруту наименования № 9Д «ДС Кунцевщина — Гусовского».
Организуется работа временного автобусного маршрута № 978Б «ДС Масюковщина — ст.метро Пушкинская» со следованием по ул. Ольшевского, пр. Пушкина, ул. Притыцкого, в обратном направлении — по ул. Притыцкого, Ольшевского.
С 11.00 26 мая закрывается ул. Кальварийской от ул. Домашевской до ул. Ольшевского (четная сторона). Движение троллейбусов маршрутов № 13, 44 со стороны ул. Кальварийской организуется по ул. Тимирязева, просп. Пушкина, в обратном направлении — без изменений; автобусов № 163 со стороны ул. Шаранговича — без изменений, в направлении ДС Сухарево-5 — по пр. Машерова, ул. Домашевской, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту.
Трасса автобусов маршрутов № 40, 78 в направлении центральной части города останется без изменений, со стороны центральной части от ул. К. Цеткин пройдет по ул. Тимирязева, пр. Пушкина и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Максима Танка», «Тимирязева», «Чигладзе». Движение троллейбусов № 7 со стороны ДС Сухарево-5 не изменяется, в направлении ДС Сухарево-5 организуется по ул. К. Цеткин, пр. Дзержинского, ул. Гурского, ул. Пономаренко и далее по маршруту.
Троллейбусы № 9 со стороны ДС Кунцевщина проследуют до ул. Гусовского от ул. Пономаренко по пр. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно по ул. Гусовского, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту с присвоением маршруту наименования № 9Д «ДС Кунцевщина — Гусовского».
Организуется работа временного автобусного маршрута № 978Б «ДС Масюковщина — ст.метро Пушкинская» со следованием по ул. Ольшевского, пр. Пушкина, ул. Притыцкого, в обратном направлении — по ул. Притыцкого, Ольшевского.
«Сроки выполнения работ и закрытия движения даны ориентировочно и могут корректироваться в процессе производства работ,» — отметили в учреждении.