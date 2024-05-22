В Минске 25−26 мая изменится работа транспорта из-за ремонта ул. Кальварийской

С 8.00 до 11.00 26 мая одновременно закрываются четная и нечетная сторона ул. Кальварийской от ул. Гусовского до ул. Домашевской. Движение троллейбусов № 13, 44 на участке от ул. Тимошенко организуется по ул. Притыцкого, пр. Пушкина, ул. Тимирязева и далее по маршрутам в обоих направлениях; автобусов № 163 на участке от ул. Шаранговича — по ул. Пономаренко, Бельского, Притыцкого, Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, пр. Машерова и далее по маршруту, в обратном направлении — по пр. Машерова, ул. Домашевской, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту; автобусов № 40 на участке от ул. Ольшевского — по ул. Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Домашевской, Тимирязева и далее по маршруту (со всеми остановочными пунктами), в обратном направлении по ул. Тимирязева, пр. Пушкина (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Максима Танка», «Тимирязева», «Чигладзе»).