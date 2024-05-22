В Уфе вводится реверсивное движение на Демском шоссе.

Так, с 25 мая по 26 мая закроют обе полосы, которые ведут в Дёму. Движение из города перенаправят по встречной полосе. Учитывая, что ограничение движения вводится на участке от примыкания к автомобильной дороге «Уфа — Аэропорт», для выезда на Дёмское шоссе необходимо будет продолжить движение до развязки возле ТЦ «Мега», чтобы совершить разворот.