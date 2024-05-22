В Уфе вводится реверсивное движение на Демском шоссе.

В Уфе на днях приступили к ремонту дорожного полотна на Дёмском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Будет отремонтирован участок протяжённостью 2 километра от Флотского переулка до моста через реку Дёму.
Для оптимизации и сокращения сроков проводимых работ здесь будет вводиться реверсивное движение в период укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Все мероприятия проведут в выходные дни, когда дороги менее загружены.
Так, с 25 мая по 26 мая закроют обе полосы, которые ведут в Дёму. Движение из города перенаправят по встречной полосе. Учитывая, что ограничение движения вводится на участке от примыкания к автомобильной дороге «Уфа — Аэропорт», для выезда на Дёмское шоссе необходимо будет продолжить движение до развязки возле ТЦ «Мега», чтобы совершить разворот.
1 и 2 июня, наоборот, закроют обе полосы на выезд из Дёмы. Движение снова будет перенаправлено по встречной полосе.
В период действия ограничений изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.
Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием к вводимым мерам и заранее планировать поездки.