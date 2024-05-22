Штормовое предупреждение на четверг объявлено в 15 областях Казахстана

В области Абай ночью на юге ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 23 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15 м/с.