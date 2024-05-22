Штормовое предупреждение на четверг объявлено в 15 областях Казахстана

В Акмолинской области 23 мая ночью на западе, севере ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 23 мая ожидается гроза.
В Атырауской области днем на севере, востоке ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области утром и днем на юге, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 23 мая утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области на юго-востоке, в центре ожидается гроза.
В области Улытау 23 мая ночью на севере ожидается гроза.
В Карагандинской области на севере, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере области порывы 15−20 м/с. В Караганде 23 мая днем ожидается гроза.
В Кызылординской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области днем на севере, западе, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Актобе 23 мая днем ожидается гроза.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 23 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с.
В области Абай ночью на юге ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 23 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на юге, востоке ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 23 мая днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области ночью на востоке, юге, в горных районах, днем в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15−20 м/с. В Таразе 23 мая ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области на севере, востоке, центре ожидается гроза. Ночью на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 23 мая ночью ожидается гроза.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, западе, юге ожидается гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидается град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северный ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 23 мая днем ожидаются гроза, град. Ветер северный днем порывы 15 м/с.
В Павлодарской области в северной половине ожидается гроза, град. Ветер юго-западный при грозе 15−20 м/с. В Павлодаре 23 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15−20 м/с.