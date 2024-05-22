Что произошло в Казахстане сегодня, 22 мая

Президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам. Глава государства пожелал успехов главе республики во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама — счастья и благополучия.
Сегодня стало известно, что Глава государства по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама посетит с государственным визитом Республику Сингапур. Планируется участие Президента в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.
Задержания и аресты
Российского криминального авторитета Степана Фурмана задержали в Казахстане. Он сбежал от правосудия после того, как уголовное дело в отношении него было передано на новое судебное разбирательство другим составом суда. Ранее криминального авторитета уже экстрадировали в Россию из Португалии.
Сотрудниками Генпрокуратуры, МВД, при содействии МИД Казахстана из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемый в период с 2021-го по 2023 год под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из ОАЭ путем обмана завладел деньгами граждан в размере 21,5 миллиона тенге.
Мужчину арестовали на двое суток за неуважение к суду в Западно-Казахстанской области. Он пришел на процесс в состоянии алкогольного опьянения и был наказан за это.
Полиция Астаны задержала водителя стрелявшего в воздух на парковке возле одной из гостиниц города. Видео появилось в соцсетях.
В Алматы полиция задержала мужчину, который напал на пожилого человека на улице, на глазах у прохожих. Все произошло возле ЖК «Столичный квартал». Мужчина вышел из машины, схватил пожилого человека за горло, а затем нанес ему удар. Произошедшее сняли на видео.
Поп-певица и актриса Фарема Казакпаева привлечена к ответственности за совершение мелкого хулиганства. В соцсетях она опубликовала видео с нецензурной бранью. Ее арестовали на семь суток.
Казахстанка подала в суд на известного блогера о взыскании алиментов на ребенка. Подробности скандальной истории читайте в этом материале.
Громкие дела
Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, что в ведомстве в курсе относительно петиции о проверке активов семьи осужденного Куандыка Бишимбаева. Подробности читайте здесь.
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев высказался о наказании девушек из списка Айки, которые оказывали эскорт-услуги. По его словам, они привлекаются к административной ответственности. В отношении наказания для клиентов эскортниц замминистр ответил, что поддерживает такую идею.
Суд в Костанае ужесточил наказание для жителя Рудного, который напал на водителя такси с ножом во время поездки. Подробности истории о том, как водитель такси специально врезался в полицейскую машину, читайте в материале корреспондента Tengrinews.kz из Костанайской области.
В суде ЗКО рассмотрели дело в отношении пенсионера по обвинению в убийстве 74-летней супруги, с которой он прожил 48 лет. Суд признал 73-летнего казахстанца виновным.
В Петропавловске продолжается судебное следствие по резонансному делу. По версии обвинения, 25-летний мужчина с особой жестокостью убил своего малолетнего брата, сожительницу и ее годовалую дочь, а после инсценировал пожар. Сторона обвинения раскрыла подробности страшного преступления.
Суд вынес приговор мужчине, до смерти забившему 4-летнего сына своей сожительницы. В сентябре 2023 года у подсудимого на почве личной неприязни и с целью отомстить отцу ребенка возник преступный умысел на убийство. Приговор суда — 20 лет лишения свободы.
Происшествия
Стало известно о прорыве дамбы на границе Казахстана и Китая. В акимате района Маркаколь Восточно-Казахстанской области подтвердили информацию. В селе Боран ведутся берегоукрепительные работы. Ранее в нижней части села была возведена дамба. В акимате области отметили, что замеры уровня воды в реке Кара Ертис ведутся каждые четыре часа, организовано круглосуточное дежурство.
Важно знать
В Казахстане собираются ввести уголовную ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет. Понятие проституции хотят расширить определением «в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета».
В Мажилисе также рассматривали вопросы по развитию экологического транспорта в стране. В частности предлагается выделять земельные участки из общего пользования во временное под размещение электрозарядных станций. Представители бизнеса должны установить зарядные станции вдоль населенных пунктов и в городах.
Депутаты также предложили поднять размер оплаты труда для переводчиков в судах. Сейчас час их работы оценивается всего в 369 тенге.
Национальный банк Казахстана начал поэтапный выпуск новой серии банкнот. В декабре прошлого года вышли в обращение пятитысячные банкноты новой серии «Сакский стиль». Этим летом планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге. Заместитель председателя Нацбанка заверил, что время обмена купюр не ограничено.
Погода
По данным метеорологов, в ближайшие три дня ненастная погода на большей части республики сохранится. Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны.