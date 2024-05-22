Что произошло в Казахстане сегодня, 22 мая

Российского криминального авторитета Степана Фурмана задержали в Казахстане. Он сбежал от правосудия после того, как уголовное дело в отношении него было передано на новое судебное разбирательство другим составом суда. Ранее криминального авторитета уже экстрадировали в Россию из Португалии.