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Число автобусных рейсов из Калининграда в Вильнюс увеличат

Уехать в соседнюю республику можно 6 раз в неделю.

С 22 мая из Калининграда в столицу Литвы Вильнюс запускают дополнительные рейсы автобусов. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.

Уехать в соседнюю республику можно теперь почти ежедневно. Транспорт ходит по расписанию с понедельника по субботу.

Время отправления из Калининграда:

  1. в 8:00 (вторник, четверг, суббота);
  2. в 22:40 (понедельник, среда, пятница).

В обратную сторону рейсы осуществляются также 6 раз в неделю:

  1. в 12:00 (среда, пятница, воскресенье);
  2. в 22.40 (вторник, четверг, суббота).

Стоимость проезда — 4000−4500 рублей, в обе стороны 9000−9500 рублей. Разница в цене зависит от автобуса.

Во время пути можно выйти в таких городах как Шяуляй, Мариямполе, Каунас и нескольких других. На всех маршрутах калининградским пассажирам при себе обязательно нужно иметь шенгенскую визу.