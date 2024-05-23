Число автобусных рейсов из Калининграда в Вильнюс увеличат

С 22 мая из Калининграда в столицу Литвы Вильнюс запускают дополнительные рейсы автобусов. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.
Уехать в соседнюю республику можно теперь почти ежедневно. Транспорт ходит по расписанию с понедельника по субботу.
Время отправления из Калининграда:
- в 8:00 (вторник, четверг, суббота);
- в 22:40 (понедельник, среда, пятница).
В обратную сторону рейсы осуществляются также 6 раз в неделю:
- в 12:00 (среда, пятница, воскресенье);
- в 22.40 (вторник, четверг, суббота).
Стоимость проезда — 4000−4500 рублей, в обе стороны 9000−9500 рублей. Разница в цене зависит от автобуса.
Во время пути можно выйти в таких городах как Шяуляй, Мариямполе, Каунас и нескольких других. На всех маршрутах калининградским пассажирам при себе обязательно нужно иметь шенгенскую визу.