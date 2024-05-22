Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление

Отмечается, что казахстанцам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию.
«Подбирают удобную дату и просят подтвердить запись по SMS-коду, для входа в вашу учетку. Ни в коем случае не называйте код! По нему мошенники удаленно могут войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить кредиты».
В полиции подчеркнули, что это те же мошенники, которые раньше звонили, представляясь сотрудниками служб безопасности банка или полицейскими.
«Обязательно расскажите об этом своим близким, в особенности людям преклонного возраста. Ваша деньги в ваших руках!».