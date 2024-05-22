Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление

В полиции 22 мая предупредили, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Отмечается, что казахстанцам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию.

«Подбирают удобную дату и просят подтвердить запись по SMS-коду, для входа в вашу учетку. Ни в коем случае не называйте код! По нему мошенники удаленно могут войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить кредиты».

говорится в заявлении.

В полиции подчеркнули, что это те же мошенники, которые раньше звонили, представляясь сотрудниками служб безопасности банка или полицейскими.

«Обязательно расскажите об этом своим близким, в особенности людям преклонного возраста. Ваша деньги в ваших руках!».

заключается в сообщении.